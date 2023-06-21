20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Yarın açıklanacak karar öncesi, piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 08:45, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 08:47
Yazdır
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında

Küresel piyasalarda merkez bankaları kararlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını yarın açıklayacak.

Ekonomistlerin faizde 19,25 tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Yıl sonu beklentisi yüzde 25 oldu

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Yeni başkanın ilk toplantısı

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber