Bir ilden daha ekmek ve simide zam haberi geldi

Fırıncı esnaflarından gelen talep üzerine harekete geçen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ekmek ve simit fiyatlarında artış yaptı. Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, üretici ve tüketiciyi düşünerek, ekmek ve simit fiyatlarını 7 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti. AYESOB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının 5 liradan 7 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ tarafından gelen talebi kabul ettiklerini açıklayan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise "Yılbaşından beri ekmek ve simit üretim maliyetleri arttı. Bu zamana kadar fırıncı esnafımız da bizlerde fiyatlarda artış yapmamak için direndik. Gelinen son noktada ise esnafımızın ayakta kalması için artış yapma zorunluluğu gündeme geldi. Artışı da hem fırıncı esnaflarımızı, hem de vatandaşlarımızı düşünerek yaptık. Fiyat listesi çıktıktan sonra yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlanacak" dedi.