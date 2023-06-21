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TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 10:30, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 10:34
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TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verisini paylaştı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63,0 iken bu oran 2022 yılında yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü yüzde 96,0 ile özel eğitim öğretmenliği oldu

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,0), tıp (yüzde 94,3), elektrik öğretmenliği (yüzde 91,3), elektronik öğretmenliği (yüzde 90,6) ile otomotiv öğretmenliği (yüzde 90,1) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 82,8 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 78,4), eğitim (yüzde 78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,8) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 91,6 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 91,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87,2), kaynak teknolojisi (yüzde 81,9), metalurji (yüzde 81,6) ile endüstriyel kalıpçılık (yüzde 81,5) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 73,0 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

Ön lisans mezunlarının, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 73,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 67,5), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 67,4), hizmetler (yüzde 67,3) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 67,1) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ay iken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ay iken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,0 ay), tıp (4,2 ay), eczacılık (6,0 ay) ile ebelik (6,8 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,3 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,3 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,3 ay), eğitim (11,4 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay) ile hizmetler (13,0 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,7 ay ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,7 ay), optisyenlik (8,4 ay), aşçılık (10,4 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,4 ay) ile eczane hizmetleri (11,7 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,0 ay ile hizmetler oldu

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,0 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,2 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,9 ay), sağlık ve refah (14,7 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

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