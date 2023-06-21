Hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi

Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi: Plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi: Plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi

Antalya'da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu arazi çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 31 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 22'si tutuklanırken, çok sayıda silaha, birçok gayrimenkul ve 8 adet araca el konuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 11:44, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 12:19
Yazdır
Hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yürütülmekte olan "Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, İrtikap, Rüşvet, Yağma ve Tehdit" suçları çerçevesinde harekete geçti.

Hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu arazi çetesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, operasyonda 31 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda şüphelilerden 7 adet silah, 144 adet fişek, 170 adet tapu kayıtları harita bilgileri, noter evrakları, vekaletname, muvafakatname ve farklı şahıslara ait kimlik bilgileri olduğu belgeler ele geçirildi. Suçtan kaynaklı elde edilen gelir çerçevesinde temin edildiği değerlendirilen birçok gayrimenkul ve 8 adet araca el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 31 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber