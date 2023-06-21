Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi: Plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi: Plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) cumhuriyet tarihi alanında doktora mezunu olan bir akademisyen, 12 Haziran tarihinde alım ilanı verilen Sinop Üniversitesi'nin cumhuriyet tarihi kadrosunun "kişiye özel düzenlendiğini" ve "usulsüzlük yapıldığını" iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 12:21, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 12:23
Yazdır
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Bölümüne 1 kişilik kadro açıldığı duyuruldu. Yayımlanan kadro ilanında doktor öğretim üyesinde aranan özelliklerin Sinop Üniversitesi tarafından "kişiye özel düzenlendiğini, ilgili bölümde öğretim üyesi olarak çalışan kişinin kendi tanıdığına kadro vermek için kriterlerin değiştirildiği" iddia eden OMÜ'den cumhuriyet tarihi alanında doktora mezunu olan Yasin Ersin (37), bu durumu CİMER'e şikayet etti. İlanda öğretim üyesinin özelliklerinin "Cumhuriyet tarihi alanında doktora yapmış olmak" yerine "Tarih ana bilim dalında doktora yapmış olmak" şeklinde müdahale edildiği ileri süren Ersin, hakkını hukuki yollarla da arayacağını söyledi.

"Hukuki yollardan hakkımı aramaya çalışacağım"

Usulsüzlük yapıldığını öne süren Dr. Yasin Ersin, "Sinop Üniversitesinin 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlamış olduğu öğretim üyesi ilanı tamamen adalet duygusundan yoksun olarak ve usule aykırı olarak çıkartılmıştır. Halen bu üniversitede görevli olan bir öğretim üyesi, üniversitede kendi kadrosunu oluşturabilmek adına ilişkide olduğu kişileri kadroya almaya çalışmaktadır. Çeşitli menfaat ilişkileri istikametinde burada kadrolaşmaya çalışmaktadır. Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlediği duruma göre Sinop Üniversitesi cumhuriyet tarihi alanına 1 tane öğretim doktora üyesi gerekmektedir. Ancak çıkartılan ilana baktığımız zaman YÖK'ün cumhuriyet tarih alanında bir kadro vermiş olmasına rağmen bu ilana müdahale edilerek değiştirilmiş ve başka bir ana bilim dalında doktora yapmış olmak şeklinde değiştirilmiştir. Aslında bu tür ilanlarda esas şart ilgili alanda doktora yapmış olmaktır. Bu ilana usulsüz şekilde müdahale edilmiş ve ilan ona göre detaylandırılmıştır. Yani cumhuriyet tarihi alanında gerçekten emek vermiş, burada doktora yapmış kişilerin önü tıkanmış, emekleri zayi edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yaptım. Bunun dışında adliyede de bu süreci takip edip hukuki yollardan hakkımı aramaya çalışacağım" dedi.

Sinop Üniversitesi'nden açıklama

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı'ndan iddialarla ilgili yapılan açıklamada ise "Tarih Bölümü Lisans Ders Müfredatında bulunan 'Milli Mücadele Tarihi ve Göç Tarihi' derslerinin verilebilmesi için bu konularda uzmanlığı olan bir öğretim üyesine ihtiyaç duyulmuştur. İlan şartında yazan Milli Mücadele ve Göç Tarihi ifadelerine bu yüzden yer verilmiştir. Her iki konuyla da ilgili olarak Türkçe müfredatta her yıl yüzlerle ifade edilecek akademik çalışma yapılmakta olup şartların tek bir kişiyi göstermesi mümkün değildir. Aynı alana bir yıl önce açılan ilana 12 kişinin başvuru yapmış olması istenilen şartların ne kadar genel olduğunu tek başına kanıtlar niteliktedir. Tarihin alt ana bilim dallarında özel doktora programı açılabilmesinin şartlarını pek çok üniversite sağlayamadığı için programlar 'tarih ana bilim dalı' adı altında açılmakta olup mezunları da dolayısıyla 'tarih anabilim dalı' doktora mezunu gözükmektedir. Belirtilen alanda doğrudan mezun bulmanın zorluğu nedeniyle ilana daha geniş ve daha kapsayıcı olması hasebiyle 'tarih anabilim dalı' şerhi düşünmüştür" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber