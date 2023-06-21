Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Bölümüne 1 kişilik kadro açıldığı duyuruldu. Yayımlanan kadro ilanında doktor öğretim üyesinde aranan özelliklerin Sinop Üniversitesi tarafından "kişiye özel düzenlendiğini, ilgili bölümde öğretim üyesi olarak çalışan kişinin kendi tanıdığına kadro vermek için kriterlerin değiştirildiği" iddia eden OMÜ'den cumhuriyet tarihi alanında doktora mezunu olan Yasin Ersin (37), bu durumu CİMER'e şikayet etti. İlanda öğretim üyesinin özelliklerinin "Cumhuriyet tarihi alanında doktora yapmış olmak" yerine "Tarih ana bilim dalında doktora yapmış olmak" şeklinde müdahale edildiği ileri süren Ersin, hakkını hukuki yollarla da arayacağını söyledi.

"Hukuki yollardan hakkımı aramaya çalışacağım"

Usulsüzlük yapıldığını öne süren Dr. Yasin Ersin, "Sinop Üniversitesinin 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlamış olduğu öğretim üyesi ilanı tamamen adalet duygusundan yoksun olarak ve usule aykırı olarak çıkartılmıştır. Halen bu üniversitede görevli olan bir öğretim üyesi, üniversitede kendi kadrosunu oluşturabilmek adına ilişkide olduğu kişileri kadroya almaya çalışmaktadır. Çeşitli menfaat ilişkileri istikametinde burada kadrolaşmaya çalışmaktadır. Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlediği duruma göre Sinop Üniversitesi cumhuriyet tarihi alanına 1 tane öğretim doktora üyesi gerekmektedir. Ancak çıkartılan ilana baktığımız zaman YÖK'ün cumhuriyet tarih alanında bir kadro vermiş olmasına rağmen bu ilana müdahale edilerek değiştirilmiş ve başka bir ana bilim dalında doktora yapmış olmak şeklinde değiştirilmiştir. Aslında bu tür ilanlarda esas şart ilgili alanda doktora yapmış olmaktır. Bu ilana usulsüz şekilde müdahale edilmiş ve ilan ona göre detaylandırılmıştır. Yani cumhuriyet tarihi alanında gerçekten emek vermiş, burada doktora yapmış kişilerin önü tıkanmış, emekleri zayi edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yaptım. Bunun dışında adliyede de bu süreci takip edip hukuki yollardan hakkımı aramaya çalışacağım" dedi.

Sinop Üniversitesi'nden açıklama

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı'ndan iddialarla ilgili yapılan açıklamada ise "Tarih Bölümü Lisans Ders Müfredatında bulunan 'Milli Mücadele Tarihi ve Göç Tarihi' derslerinin verilebilmesi için bu konularda uzmanlığı olan bir öğretim üyesine ihtiyaç duyulmuştur. İlan şartında yazan Milli Mücadele ve Göç Tarihi ifadelerine bu yüzden yer verilmiştir. Her iki konuyla da ilgili olarak Türkçe müfredatta her yıl yüzlerle ifade edilecek akademik çalışma yapılmakta olup şartların tek bir kişiyi göstermesi mümkün değildir. Aynı alana bir yıl önce açılan ilana 12 kişinin başvuru yapmış olması istenilen şartların ne kadar genel olduğunu tek başına kanıtlar niteliktedir. Tarihin alt ana bilim dallarında özel doktora programı açılabilmesinin şartlarını pek çok üniversite sağlayamadığı için programlar 'tarih ana bilim dalı' adı altında açılmakta olup mezunları da dolayısıyla 'tarih anabilim dalı' doktora mezunu gözükmektedir. Belirtilen alanda doğrudan mezun bulmanın zorluğu nedeniyle ilana daha geniş ve daha kapsayıcı olması hasebiyle 'tarih anabilim dalı' şerhi düşünmüştür" denildi.