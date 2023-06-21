CHP İl Başkanları Toplantısı başladı

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.

CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "CHP'de değişim yeri, delegeler ve kurultaydır"

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.

- "Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, bazı il başkanlarının, "İmamoğlu'nun değişim çağrılarının medya üzerinden olmaması gerektiğini" savunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Yüzyıllık bir partiyiz, geleneği olan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisinde bir değişim olacaksa bu örgütlerinde, partinin yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla vicdanıyla bir karara varılır. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum. Açıkçası bunun hem partimize hem de ülkemize zarar vereceğini düşünüyorum. Onun için medya üzerindeki tartışmaları doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum."