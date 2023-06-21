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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 13:12, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 13:41
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil edecek sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray

Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)

Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)

HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)

Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)

Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)

Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)

Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)

GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)

Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika).

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