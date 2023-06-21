Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor

Vergi müfettişleri, her yıl milyarlaca lira vergi kaçağını tespit ediyor, suç şebekeleriyle ve terör örgütleriyle mali yönden mücadele ediyor. Ancak uzun süredir özlük haklarında bir düzelme olmadığı için yetişmiş vergi müfettişleri özel sektöre geçmeye başladı.



Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) bir açıklama yaparak "Denetim elemanlarının meslekte yetiştirilmelerinin uzun yıllar sürdüğü ve büyük maliyetlere neden olduğu dikkate alındığında yetişmiş insan kaynağının kaybedilmesinin devletimize vereceği zararlar çok daha iyi anlaşılacaktır" dedi.



Vergi müfettişlerinin çok zorlu bir sürecin ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığını söyleyen VMD, müfettişlerin vergi kaçakçılığıyla hazineyi zarara uğratan suç şebekeleriyle mücadele ettiğini de hatırlattı.



Yılda milyarca lirayı devlete kazandırıyorlar



"Devletimizin en büyük finansman kaynağı olan ve ekonomimize beyan yoluyla intikal ettirilmemiş yıllık yüz milyarlarca liralık matrah farkları tespit edip hem vergi aslı hem de vergi cezaları öneren raporlar tanzim ederek görevimizi layıkıyla ifa etmekteyiz" denilen açıklamada, son beş yılda, yıllık olarak ortalama 15-20 milyar lira vergi, 35-40 milyar lira vergi cezası tarhiyatı yapıldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca geçen yıl tarh edilen vergi ve ceza tutarının 75 milyar liranın üzerinde olduğunu kaydedildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurulan inceleme komisyonlarına da vergi müfettişlerinin başkanlık yaptığını hatırlatan VMD'nin açıklamasında, "Yürüttüğümüz incelemeler sonucu yazılan raporlar sayesinde FETÖ Terör Örgütünün mali yapılanmaları çökertilerek mal varlıklarının hazinemize intikali sağlanmıştır" denildi.



Fahiş fiyat artışlarıyla da suç şebekeleriyle de mücadele ediyorlar



VMD, vergi müfettişlerinin tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinden itibaren "denetim ordusu" olarak sahaya indiğini, vatandaşların alım gücünü daha da zora sokan haksız ya da fahiş fiyat artışları yapan sektörleri denetlediklerini, vergi indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetimini de sağladıklarını ifade etti.



Akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığına yönelik "Silici" operasyonlarında da tüm incelemeleri vergi müfettişlerinin yürüttüğünü ve milyarlarca liralık vergi kayıp ve kaçağının tespit edildiğini belirten VMD, "koşullar zor olsa da müfettişlerin devlete hizmet etmenin onurunu yaşadık" dedi.



Ancak vergi müfettişleri uzun süredir özlük haklarıyla ilgili sorunlar yaşıyor.



Bunlardan birinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda birinci derece kadroya atanma imkanı sağlayan düzenlemenin, "Tasarruf genelgesi" öne sürülerek vergi müfettişlerine uygulanmamasını gösteren VMD, düşük ücret alan denetim elemanları arasında moral ve motivasyon kaybı olduğu, yetişmiş insan kaynağının özel sektöre geçtiği ya da ek gelir getirici görevlere yönelmelerine neden olduğu uyarısında bulundu.



"Denetim elemanlarının meslekte yetiştirilmelerinin uzun yıllar sürdüğü ve büyük maliyetlere neden olduğu dikkate alındığında yetişmiş insan kaynağının kaybedilmesinin devletimize vereceği zararlar çok daha iyi anlaşılacaktır" denilen açıklamada sorunların çözülmesi için şu taleplerde bulunuldu:



"375 sayılı KHK'ya ekli 3 sayılı cetvelin yeniden düzenlenerek her derecede görev yapanlar için ücret ve tazminat göstergeleri ayrı ayrı 20 biner memur maaş katsayısı rakamı kadar arttırılmalı veya hali hazırda uygulanan ücret ve tazminat rakamları denetim elemanlarına yüzde 50 ve üzeri bir oranda artırılarak uygulanmalı."



"Denetim elemanlarına, Adalet Müfettişlerine verilen ek tazminat tutarı kadar 30 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda denetim tazminatı verilmeli."



"Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak denetim elemanlarının ek gösterge rakamlarının ve makam tazminatlarının temsil ettikleri makamlar, hiyerarşik konumları, sorumluluk düzeyleri, yürütmüş oldukları görevin önemi ve kadro unvanı, derecesi gibi kriterler esas alınarak asgari 6 bin 400 olacak şekilde yeniden belirlenmeli."



"Kamu denetim elemanlarının tamamını içerecek şekilde Denetim Hizmetleri Sınıfı oluşturulmalı."



"Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılan atama işlemlerinin denetim elemanları için uygulanmasına engel olan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, denetim elemanlarını da kapsayacak şekilde güncellenmeli."

"Yeterli lojman olmayan illerde TOKİ marifetiyle lojman yaptırılarak, denetim elemanlarına tahsis edilmeli, lojman verilmemesi durumunda rayiç bedel üzerinden kira desteği verilmeli."

