Türkiye, Rusya ve İran, PKK/YPG'yi destekleyen ülkeleri kınadı

Üç ülke, ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.

Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantısında (Suriye'ye) komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.

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