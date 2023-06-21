Depremde 13 yakınını kaybeden sağlık çalışanına doğum günü sürprizi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan Bilge Sitesi'nde yaşayan 13 yakınını kaybeden Mahmut Can Yağlıcı, 2,5 ay önce İş-Kur'un Toplum Yararına Programı kapsamında hastanede santral sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Devlet Hastanesi organizasyonunda, Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz'ın da katıldığı organizasyonla 24 yaşına girecek Yağlıcı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte Yağlıcı'nın doğum gününü kutlayan Vali Yılmaz, depremlerin herkeste acı hatıralar bıraktığını belirterek, bu acıların beraber aşılabileceğini söyledi.

Mahmut Can Yağlıcı da kutlamanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Depremlerde 13 yakınımı kaybettim. Bir kez daha gördüm ki kimsesiz değilmişim. Benim bir sürü ailem varmış." diye konuştu.

Yağlıcı, Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz ile doğum günü pastasını kesti.