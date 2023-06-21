Geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde kurulan deneyap teknoloji atölyesinde yazılı ve uygulamalı sınavlarla alınan 130 öğrenciye 36 ay eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezine gelen öğrenciler; tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alarak, hazırladıkları birbirinden etkileyici projeleri sergilediler. Deneyap atölyesinde 130 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Bugün burada robotik kodlama şenliğimizi gerçekleştirdik. Deneyap atölyemize yazılı ve uygulamalı sınavlarla alınan 130 öğrencimize 36 ay eğitim veriyoruz. Eğitimimizin bugün ikinci aşamasını tamamlamış olduk. Bugün burada robotik kodlamanın geldiği aşama ve gençlerimize vermiş olduğumuz eğitimlerin aileleri tarafından görülmesi ve kamuoyu ile paylaşılması için şenlik havasında geçen bu programı düzenledik. Bu programın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Umut ediyoruz Z kuşağımız burada milli teknoloji ile beraber milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu gençler teknoloji anlamında geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaklar" şeklinde konuştu.

Geleceğin mühendisi olacağını söyleyen öğrencilerden Hasan Söylemez ise "Burada 9 aydır aldığımız eğitimler ile geleceğin mühendisleri bizler olacağız. Kum fırtınalarının ve rüzgarları önceden bize haber veren bir tasarım geliştirdik. Yüksek derecede olan rüzgarları bize önceden haber veriyor. Bizde ona göre önlemimizi alıyoruz" dedi.

5. sınıf öğrencisi Berat Yasir Medetoğlu da, "Havacılığı ve uzay bilimlerini öğrenmek için geldim. Gelecekte deneyap sayesinde Bayraktar gibi projeler geliştirerek ülkeme faydalı olmak istiyorum. Burada geliştirdiğim projeler ile TEKNOFEST'te başarılı olmak istiyorum. Ülkemin adını dünyaya duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.