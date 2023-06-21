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'Engelliler de ülkenin idaresinde de var olsun'

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin kaymakam, vali, büyükelçi gibi görevlere atanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 16:44, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:04
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'Engelliler de ülkenin idaresinde de var olsun'

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin kaymakam, vali, büyükelçi gibi görevlere atanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Çelebi, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, engelli vatandaşlar için bugüne kadar yapılan düzenlemelerden ve taleplerin önemsenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Seçim sonrası Engelli Hizmetler Bakanlığının kurulmasına ilişkin beklentisi olduğunu dile getiren Çelebi, siyasi partilerin milletvekili seçimlerinde iki milletvekiline yer vermesini ise yetersiz bulduklarını kaydetti.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğuna işaret eden Çelebi, "Dünyada yaklaşık bir milyar engelli var. Ülkemizde ise engelli sayısının, yaklaşık ülke nüfusunun yüzde 12,29'una denk geldiğini söyleyebiliriz. Terör, savaş, trafik kazası, deprem gibi olaylar, engelli sayısını daha da artırmaktadır ve onların hayatlarını etkileyecek değişik sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple engellilerin ve ailelerin sorunlarını çözmek için daha etkili bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Çelebi, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın sadece hakim ve avukatlık gibi mesleklerde değil, daha geniş bir yelpazede kamu görevlerinde de yer alabilmeleri, büyük bir önem taşımaktadır. Toplumlar el, ayak ve gözle değil akılla yönetilir. Bu doğrultuda, engellilerin kaymakam, vali, büyükelçi gibi görevlere atanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Yani ülkenin idaresinde var olmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atacağına yönelik inançlarının tam olduğunun altını çizen Çelebi, engelli haklarına yönelik yürütülecek çalışmalara konfederasyon olarak her zaman destek olacaklarını vurguladı.

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