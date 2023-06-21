Karma meyve bahçesi projesi ile çiftçilere uygulamalı eğitim

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğünün yerel çiftçilerinin farklı türde meyve ağaçlarını aşılanması ve eğitimi amacıyla geliştirdiği Karma Meyve Bahçe Projesi, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Alaplı OSB destekleriyle 15 dekarlık arazide gerçekleştirildi.

Alaplı OSB'nin yanında 15 dekarlık arazide üzerinde Karma Meyve Proje bahçesindeki çalışmaları inceleyen Kaymakam Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada "İlçemizde fındık tarımıyla birlikte özellikle bahçelerde meyve ağaçlarının sayısı gittikçe azalmaktadır. Yöremizdeki iklim koşullarının avantajlarından yararlanarak fındık tarımının yanında meyveciliği devam ettirmek isteyen çiftçilerimize destek vermek için Kaymakamlığımızın hazırladığı bu proje ile Karma Meyve Bahçesi kurduk. Bu bahçede 1045 adet meyve fidanı ( Trabzon hurması, Hünnap, Rize Mandalinası, Elma, Deveci Armudu, Erik) toprakla buluştu. Ziraat mühendislerimizin bakım ve kontrolünde proje yürütülmektedir. Çiftçimiz aşılama, budama, gübreleme, damla sulama vb. konularda uygulamalı eğitim alacaktır. Projede amaç yerel meyve ağaçlarının bölgedeki varlığını sürdürmektir" dedi.