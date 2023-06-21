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İstanbul Havalimanı'nı 4,5 yılda yaklaşık 1,5 milyon uçak kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" isimli uçağının ilk seferini 21 Haziran 2018'de yaptığı ve resmi olarak 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 1 milyon 447 bin 716 uçak kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 17:00, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 17:02
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İstanbul Havalimanı'nı 4,5 yılda yaklaşık 1,5 milyon uçak kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" isimli uçağının ilk seferini 21 Haziran 2018'de yaptığı ve resmi olarak 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 1 milyon 447 bin 716 uçak kullandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yapımına 2015'te başlanan İstanbul Havalimanı'na ilk uçak seferi, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki birinci piste Cumhurbaşkanlığı "TC-ANK" uçağının 21 Haziran 2018'de yaptığı inişle gerçekleşti. Havalimanı, daha sonra 29 Ekim 2018'de resmi olarak açılarak hizmet vermeye başladı.

Aradan geçen sürede 1 milyon 447 bin 716 uçağın kullandığı İstanbul Havalimanı, yaklaşık 210 milyon yolcuya hizmet verdi.

Tarifeli seferlerin başladığı 29 Ekim 2018'den sonra gerçekleşen istatistiklere göre, 2018'de 95 bin 205 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'na 775 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Yolcu ve uçak sayısını hızla artıran İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın da ilk çeyreğinde hizmet vermeye devam ettiği 2019'da 51 milyon 864 bin 499 yolcuyu ağırladı.

Bu dönemde 327 bin 118 uçağın kullandığı İstanbul Havalimanı, Kovid-19 salgınının etkilerini gösterdiği yıllarda dünyadaki tüm havalimanları gibi olumsuz etkilendi.

İstanbul Havalimanı'nı 2020'de 23 milyon 330 bin 411 yolcu kullanırken bu dönemde 185 bin 642 uçağa hizmet verildi. Havalimanı 2021'de 36 milyon 988 bin 67 yolcu ve 280 bin 108 uçak tarafından kullanıldı.

Salgının etkisini yitirmesi ve küresel uçuşların kademeli olarak başlamasıyla İstanbul Havalimanı da hızla yolcu sayılarını artırmaya başladı.

Geçen yıl 64 milyon 289 bin 107 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'na 425 bin 890 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bu yıla da hızlı başlayan havalimanı, ocak-haziran döneminde 33 milyon 265 bin yolcu ve 228 bin 215 uçağa hizmet verdi.

-Türkiye ve Avrupa'nın uçuş rekorları kırıldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) raporlarında Avrupa'daki havalimanları arasında günlük uçuş trafiğindeki yoğunluğuyla birinciliğini koruyan İstanbul Havalimanı, 2023'te Türkiye ve Avrupa'nın sivil havacılık tarihindeki uçuş rekorlarını kırdı.

İstanbul Havalimanı Eurocontrol raporlarına göre 11 Haziran'da gerçekleşen 1684 uçuşla Avrupa tarihindeki en yüksek günlük uçuş yapılan havalimanı rekoruna ulaştı.

Sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına, 18 Eylül 2016'da günlük 1500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.

İstanbul Havalimanı ise 23 Nisan Pazar günü 1548 uçuşla 244 bin 709 yolcuya hizmet vererek Türkiye sivil havacılığındaki en yüksek günlük yolcu rekoruna ulaştı.

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