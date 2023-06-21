Yeşil Sol Parti'li Saki: Eşit yaşam için mücadele edenlerle dayanışma içinde olacağız

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Eşit ve özgür yaşam için mücadele eden tüm kesimlerle dayanışma içinde olacağız." dedi.

Saki, Meclis'te, partisinden kadın milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, baskı ve susturma politikalarının sürdüğünü iddia etti.

Saki, "iktidarın asıl amacının ailenin korunması maskesiyle kendi varlığını tahkim etmek olduğunu ileri sürerek, "Özgürlüğü için direnenlerle bir aradayız, yan yanayız. Onur yürüyüşleri yasaklanamaz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yeni anayasa tartışmasının gündemde olduğunu söyleyen Saki, bu tartışma yapılırken iktidarın uygulamalarına itiraz eden kesimlerin taleplerinin görünmediğini savundu. Saki, "Biz, eşit ve özgür yaşam için mücadele eden tüm kesimlerle dayanışma içinde olacağız ve bu uygulamalara karşı kendi taleplerimizi en yüksek sesle söyleyeceğiz." diye konuştu.