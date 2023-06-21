TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, 4 ihtisas komisyonunda boş bulunan ile grubu bulunmayan siyasi partilere düşen üyelikler için seçim yapıldı.

Buna göre, KİT Komisyonuna CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla seçildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği için yapılan seçimde HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay belirlendi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya oldu.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen seçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun CHP'li üyesi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız olarak belirlendi.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.