Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'deki hac hizmetlerini yerinde inceledi

Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.

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