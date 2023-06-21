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İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi törenle açıldı

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden inşa edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi, törenle açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 19:31, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 19:34
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İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi törenle açıldı

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden inşa edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi, törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019'daki Silivri merkezli depremde hasar alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bazı binalar kullanıma kapatılarak, yıkım süreci başlatıldı.

Bu binalar arasında yer alan Hulusi Behçet Kütüphanesi, yıkımından sonra yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanıp, öğrencilerin kullanım kolaylığı esas alınacak şekilde inşa edildi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, gerçekleştirilen projenin yalnızca bir kütüphane olmadığını, oturma grupları, çalışma alanları ve odalarıyla öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı bir alan olduğunu kaydetti.

Bahçesiyle, aktif kullanım alanlarıyla göründüğünden daha büyük bir yapıyı temsil eden yeni Hulusi Behçet Kütüphanesi'nin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olduğunu dile getiren Ak, öğrencilerin yoğun sorumluluklarının altında nefes alabilecekleri böyle bir alanın oluşturulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki yeniliklerin bunlarla sınırlı olmadığını belirterek, Patoloji, Su Altı Hekimliği ve Çocuk Kit Binası'nın da yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Bu çalışmalara ek olarak eş zamanlı yönetilen poliklinik alanının da çevre düzenlemesinin gerçekleştirilmekte olduğunu anlatan Ak, tüm bu projeleri öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise yeni kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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