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ABD'nin 247. Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, geçen yıl Türkiye-ABD ticaret hacminin 30 milyar doları geçerek rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin artarak, güçlenerek ve çeşitlenerek devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 22:52, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 22:54
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ABD'nin 247. Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, geçen yıl Türkiye-ABD ticaret hacminin 30 milyar doları geçerek rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin artarak, güçlenerek ve çeşitlenerek devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasının ardından ABD Deniz Piyadeleri'nin resmi bayrak töreniyle başladı.

Burada konuşan Bozay, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümünü kutlayarak, ABD'nin şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı yardımları unutmayacaklarını belirtti ve teşekkür etti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin hep güçlendiğini kaydeden Bozay, "Bugün her şeyden önce müttefikiz ancak ilişkilerimiz aynı zamanda hiç olmadığı kadar zengin ve çeşitli." dedi.

Bozay, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ve halklar arasındaki ilişkilerin daha yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Geçen yıl ticaret hacmi 30 milyar doları geçerek rekor seviyelere ulaştı ve bizi 100 milyar dolar ticaret hedefimize bir adım daha yaklaştırdı." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı yatırımların arttığına dikkati çeken Bozay, şu anda Türkiye'de 2000'den fazla 14,3 milyar dolarlık yatırım değerine sahip ABD şirketinin olduğunu, ABD'de ise Türk şirketlerin 9,7 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını belirtti.

Bozay, Türkiye ile ABD'nin küresel alanlarda da işbirliği yaptığına dikkati çekerek, karşı karşıya kaldıkları küresel sorunların bir kez daha Türk-Amerikan işbirliğinin son derece önemli ve gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl başlatılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın iki ülke arasındaki somut işbirliğini geliştirmede yardımcı olduğunu vurgulayan Bozay, "Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin artarak, güçlenerek ve çeşitlenerek devam edeceğinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

- "Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de Türkiye'nin demokrasi geleneğini el üstünde tuttuğunu, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

ABD'nin Ankara'daki ilk büyükelçiliğini 1927'de bir tren vagonunda açtığını kaydeden Flake, geçmiş yüzyılda birlikte çok şey başardıklarını dile getirdi.

Flake, "Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu, Türk halkının demokrasiye sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturmaktadır ve bu oranın ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini de sözlerime eklemeliyim." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Flake, her Türk vatandaşının Türkiye'nin demokrasi geleneğiyle övünmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'deki depremlerin ardından ABD'nin Türkiye ile dayanışmasına değinen Flake "Uluslararası toplum, Türkiye'nin dünyada yaşanan doğal afetlerin ardından diğer ülkelere bizzat yardımda bulunmasını unutmadı. Dünya, Türkiye'nin daha önce yaptığı cömert yardımlara minnet borcunu böylelikle ödeme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

Flake, öte yandan, depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret eden eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birbirine sarılmalarının, "kritik öneme sahip iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin iyileşmesine" işaret ettiğinin altını çizdi.

- "İşbirliğimiz ve ortaklığımız göğün ötesine, uzaya doğru yol alıyor"

Flake, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteğin "oynadığı küresel rolün bir başka örneği" olduğunu belirterek, "Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı." diye konuştu.

Türk-Amerikan işbirliğinin güvenlik konularının çok ötesine geçtiğine vurgu yapan Flake, iki ülkenin ticaret hacminin 33 milyar doları aştığını kaydetti.

Flake, "Türkiye, ilk yerli elektrikli otomobiliyle geleceğe güvenle ilerliyor. Nisan ayında Türkiye'nin ilk yerli gözetleme uydusu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'e ait bir roketle uzaya fırlatıldı. Bu yılın sonlarında ilk Türk astronotunun ABD'li Axiom Space işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Gökyüzü sınır tanımaz" sözünün artık doğru olmadığına işaret eden Flake, "İşbirliğimiz ve ortaklığımız kelimenin tam anlamıyla göğün ötesine, uzaya doğru yol alıyor." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, Watch Out grubunun konseriyle sona erdi.

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