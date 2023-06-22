22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon toplantıları ve İl Eğitim Değerlendirme toplantılarına katılacak, konteyner kentler ve AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Adıyaman/Malatya/09.30-16.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.
(TBMM/14.00/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Projeleri İmza Töreni'ne katılacak ve Pazarcık esnaf çarşısı inşaatında incelemelerde bulunacak.
(Kahramanmaraş/11.00-17.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Hotel'de Türkiye Otelciler Birliğinin aylık bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/13.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- 3. Avrupa Oyunları'na Polonya'da çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek. Milli sporcular karate, artistik yüzme, atıcılık ve kanoda müsabakalara çıkacak.
(Bielsko-Biala/Oswiecim/Wroclaw/Krakow)
3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u konuk edecek.
(Yalova/18.00)