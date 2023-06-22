22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

2- 3. Avrupa Oyunları'na Polonya'da çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek. Milli sporcular karate, artistik yüzme, atıcılık ve kanoda müsabakalara çıkacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Hotel'de Türkiye Otelciler Birliğinin aylık bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.

3- TÜİK, 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Projeleri İmza Töreni'ne katılacak ve Pazarcık esnaf çarşısı inşaatında incelemelerde bulunacak.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon toplantıları ve İl Eğitim Değerlendirme toplantılarına katılacak, konteyner kentler ve AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

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