Arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlik düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
AK Parti yerel seçimlere yeni yüzlerle girecek
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Ekonomide yeni yol haritası: Kemeri kamu sıkacak
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) tarafından Türk-Avrupa Arkeoloji Günlerinde, arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlikler düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 23:10, Son Güncelleme : 21 Haziran 2023 23:11
Yazdır
Arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) tarafından Türk-Avrupa Arkeoloji Günlerinde, arkeolojinin önemini ve uygulanan yasaları anlatan etkinlikler düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün de yer aldığı İstanbul Arkeoloji Müzelerinin tarihi kütüphanesinde "Türkiye ve Fransa'da Kent Arkeolojisi: Yasalar ve Uygulamalar" adlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ilk oturumda; 'Türkiye'de ve Fransa'da Kent Arkeolojisi: Yasa ve Yönetmelikler' başlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Dr. Umut Görgülü ve Lille Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Frederique Blaızot Türkiye ve Fransa'nın kent arkeolojisi ve yasaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İki büyük şehrin arkeolojik kazıları ve uygulanan sistem katılımcılarla paylaşıldı

Moderatörlüğünü İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nden (IFEA) Dr. Anais Lamesa'nın yaptığı ikinci oturumda; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Ramhi Asal, "İstanbul Kent Kazılarının Sistemi ve Bulguları" başlıklı sunumunda yapılan çalışmaları ve çıkan eserleri katılımcılarla paylaştı. Seine-Saint-Denis Arkeoloji Sorumlusu Dr. Ivan Lafarga ise; "Paris Kent Kazılarının Sistemi ve Bulgular" başlıklı sunumunda Paris'in kent kazılarını ve tarihi buluntularını anlattı.

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümün'den Doç. Dr. Yasemin Yılmaz ise yaptığı sunumunda 'Türkiye'de Kent Kazılarında Mezarların Kazılması ve Belgelenmesi' hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Lille Üniversitesi'nden Prof. Dr. Frederique Blaızot, 'Fransa'da Koruyucu Arkeolojik Çalışmalarda Mezarların Kazılması ve Belgelenmesi' konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Düzenlenen toplantı ve oturumlarda; Türkçe-Fransızca simultane çeviriyle, soru-cevap kısmı ile arkeologlar gününün amacına uygun olarak her kesimden katılımcıya arkeoloji konusunda bilgi verildi, farkındalık oluşmasına katkı sağlandı.

Boukoleon Sarayı ve Haydarpaşa Gar sahası kazıları yerinde incelendi

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen Haydarpaşa Gar Sahası Kazısı gezisi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in katılımı ile başladı. Sözbir'e İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına kazıyı yürüten Uzman Arkeolog Mehmet Ali Polat kazı alanını tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dört yüz dönümlük alanda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan Helenistik, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait mimari kalıntılar, mezarlar ve buluntu toplulukları yerinde incelendi.

Kazı alanını Rektör Nedim Sözbir ile birlikte Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü'nden Dr. Mert Kaleci, Lille Üniversitesi'nden ise Prof. Dr. Frederique Blaızot, Dr. Ivan Lafarge, yerli ve yabancılardan oluşan kalabalık bir ziyaretçi grubu gezdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber