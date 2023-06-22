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Sanayi Bakanı Kacır'ın 'A Takımı' belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "A Takımı" belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 07:30, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 07:26
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Sanayi Bakanı Kacır'ın 'A Takımı' belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu hayata geçirmek üzere atadığı kabine üyelerinin ardından bakan yardımcıları da belli oldu.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikaları için temel oluşturan milli teknoloji hamlesi ile teknolojik atılımın sürmesi hedefinin en büyük paydaşı kurumların başında gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bakan Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

- Ahmet Yozgatlıgil

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdikten sonra, doktorasını ABD'de Drexel Üniversitesinde enerji alanında tamamladı.

2007 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Yozgatlıgil, 2014'te doçent, 2019'da ise profesör unvanını aldı. ODTÜ MEMS Araştırma Merkezi, İzmir Biyotıp ve Gen Enstitüsü ile TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Yozgatlıgil, Nisan 2020'den beri TÜBİTAK başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Yozgatlıgil, evli ve 2 çocuk babası.

- Çetin Ali Dönmez

Lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan, finans ve ekonomi uzmanı Dönmez 5 yıldır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu.

Dönmez, Borsa İstanbul'un risk yönetim birimi ile vadeli işlem ve opsiyon borsasının kuruluşunda etkin rol aldı.

Para ve sermaye piyasaları, şirket değerleme, mali analiz, finansal raporlama konularında uzmanlıkları bulunan Dönmez, evli ve 2 çocuk babası.

- Oruç Baba İnan

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından, üst düzey görevler üstlenen İnan, Konya Şeker Torkunun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde etti.

Kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazanan İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre AŞ'de CEO yardımcısı olarak görevini yürütüyor.

- Zekeriya Çoştu

Bakanlıkta Milli Teknoloji Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Çoştu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu.

Togg Projesi Bakanlık İzleme Komitesi, Ulusal Şarj Altyapısı Eylem Planı ve Destek Programı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Planlamaları süreçlerinde görev alan Çoştu, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Mobilite Teknolojileri gibi konulara olan hakimiyetiyle Türkiye'nin son dönemde önem verdiği Milli Teknoloji konularında çalıştı.

İyi derecede İngilizce bilen Çoştu, evli ve 2 çocuk babası.

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