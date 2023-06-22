Yeni dönemin ilk faiz kararı: İşte atılacak 5 adım

Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı oldu. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın faiz karar metninde kullanacağı dil yerli ve yabancı ekonomistlerin radarında yer alacak. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 2023 Seçimleri sonrası ilk kadın başkanı ile ilk Para Politikası (PPK) kurulu politika faizini artırması bekleniyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistlerin tahmini 350 ile 1.150 baz puan arasında bir faiz artırımı gelmesi yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının en önemli Merkez Bankası toplantısı 22 Haziran Perşembe günü Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararı yanında faiz karar metni merakla bekleniyor. Erkan'ın uluslararası normlara uygun, öngörülebirliği artıran bir dil kullanması bekleniyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE MERKEZ BANKASI ARASINDA KOORDİNASYON TESİS EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle ilgili, "Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk" ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜŞÜK ENFLASYON, DÜŞÜK FAİZ

Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. Yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yüksek koordinasyonla beraber çalışacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:

1. Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.

2. Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.

3. Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.

4. Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.

5. İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek

Uluslararası dev yatırım bankalarında üst düzey yönetici olarak çalışmış ve Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın kademeli bir faiz artışı ile işe başlayacağı şeklinde beklentiler arttı. Burada faiz artışı bir araç olarak kullanılarak enflasyon da düşüşle beraber orta ve uzun vadede düşük enflasyon-düşük faiz hedefine gidilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ VE ENFLASYON MESAJI: GEÇMİŞTE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabi bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum" ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası ekonomistler faiz artışı için hem fikir olurken, bunun miktarı konusunda bir görüş birliği olmadı. Güçlü tahminler 350 ile 1.150 puanlık bir faiz artırımı arasında oluştu. Bazı ekonomistler 2.150 puana kadar faiz artırımı olabileceği yönünde tahminde bulundu. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 25 oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SONRASI FAİZ KARAR METNİNE DİKKAT!

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanında faiz karar metni en çok takip edilen argüman olacak. Burada TCMB'nin yeni başkanı Gaye Erkan'ın ne mesajlar vereceği ekonomistlerin radarında olacak. Faiz karar metninde bir sonrası para politikası adımlarının sinyalleri aranacak. Öngörülebirliğin artacağı bir döneme giriliyor.

Merkez Bankası'nın birinci önceliği enflasyon olacakken, diğer bir hedef döviz rezervlerinin artırılması olacak. Piyasalarda artan öngörülebirlik ve güven ile beraber yabancı yatırımcıların girişinin hızlanması bekleniyor.

Öte yandan Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) içinde metinde göreceğimiz 'Ödemeler dengesi iyileştirme planı' için yeni adımlar şimdiden atılmaya başlayacak.

FAİZ KARARI ÖNCESİ TÜRK ETF'SİNE 18 AYIN EN YÜKSEK GÜNLÜK PARA GİRİŞİ OLDU

Uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanı olması sonrası yabancılar Türkiye'yi mercek altına aldı. Haziran ayı faiz kararı öncesinde

ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna (ETF) 18 ayın en yüksek para girişi yapıldı.

ERKAN, FAİZ KARARI SONRASI BANKACILARLA BİR ARAYA GELECEK

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Kurban Bayramı öncesi Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya gelerek hem bankacıları dinleyecek hem de gelecek dönemin para politikaları hakkında mesajlar verecek.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ HIZLANACAK

Enflasyon Mayıs ayında 17 ayın en düşük seviyesi olarak 39,59 seviyesine çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın atacağı adımlar sonrası enflasyondaki düşüşün hızlanması ve 2 yıl içinde tek haneli enflasyona ulaşılması hedefleniyor.



METE DİRİCE