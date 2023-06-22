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Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu

Bakan yardımcılıklarına atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde ağırlıklı Maliye kökenli isimlerle çalışacak.

Haber Giriş : 22 Haziran 2023 08:25, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 08:30
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Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı ile 17 bakanlıkta görev yapacak 68 Bakan Yardımcısı belli oldu. Bakan Yardımcılarından bir kısmı yerini korurken, daha önce milletvekilliği yapmış isimlerden bir kısmı da yeni Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Kiminle çalışacağı ekonomi çevreleri tarafından merak edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde ağırlıklı Maliye kökenli isimlerle çalışacak.

Abdullah Erdem Cantimur

Daha önce serbest mali müşavir olarak görev yapan Cantimur AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Kütahya'dan 22. Dönem milletvekilliği yapan Cantimur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce de Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

İsmail İlhan Hatipoğlu

Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yapan Hatipoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulundu. Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu başkanlığı yanı sıra Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.

Osman Çelik

2016 yılında Hazine Müsteşarlığı görevi yürüten Çelik, bu süreçte İslam Kalkınma Bankası'nda da İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. KOSGEB İcra Kurulu üyeliği de yapan Çelik 2017 yılında Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 2021'e kadar bu görevi yürüttü. Bu dönemde (2018) Vakıf Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi de yapan Osman Çelik, geçen yıl 25 Mart'tan bu yana ise Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Zekeriya Kaya

Maliye Bakanlığı kökenli olan Zekeriya Kaya, daha önce Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı grup müdürlüğü yanı sıra Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanlığı görevlerini yürüttü. Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak 2017 yılından bu yana görev yapan Kaya, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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