Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor

Asgari ücretin 11 bin 400 lira olarak belirlenmesi sonrasında tüm kamu personelinin maaşları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Polis memurları da aldıkları riske rağmen düşük maaş almaktan şikayetçi... Memurlar.net forumunda yazışan polis memurları, en fazla çalışan kamu personeli olmalarına ve en zor işi yapmalarına rağmen en düşük maaş alan kamu personeli arasında olduklarını belirtiyorlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 09:32, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 09:42
Yazdır
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor

Çalışma saatleri itibariyle en fazla çalışan kamu personeli grubu içerisinde olan polis memurları açıklanan yeni asgari ücret sonrasında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

2023 yılı Haziran ayı itibariyle kesintiler sonrasında batı bölgesinde 16-17 bin lira seviyesinde maaş alan polis memurları, aldıkları risk doğrultusunda en düşük memur maaşında eşitlenmek istemiyorlar.

Hafta sonu tatili, resmi ve bayram tatilleri fark etmeksizin çalışan polis memurları ne yazık ki mesailerinin karşılığını alamıyor. Bir çok polis memuru aylık 240 saate yakın bir mesai yapıyor. Ayrıca bazı durumlarda, ek görev, gece çalışması, hafta sonu tatili, resmi ve dini tatiller nedeniyle çalışma süresi aylık 300 saati bulabiliyor.

Büyükşehirlerde çalışan polis memurları aldıkların maaşın büyük bir bölümünü kira giderleri ayırdıklarını belirterek, çalışma sürelerini, işi yaparken aldıkları can güvenliği riski ve stresi göz önünde bulundurarak adil bir maaş artış yapılmasını talep ediyorlar.

Memurlar.net forumunda yazışan polis memurları, en fazla çalışan kamu personeli olmalarına ve en zor işi yapmalarına rağmen en düşük maaş alan kamu personeli arasında olduklarını belirtiyorlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber