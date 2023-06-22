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Nineyi darp edip 70 lira gasp etti, yakalanınca 'Ayağım takıldı üzerine düştüm' dedi

Adana'da evinin önünü süpüren 85 yaşındaki nineye saldırarak 70 lirasını gasp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 ayrı suç kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde, "Yaşlı kadın benden yardım istedi. Ben de insanlık namına ona yardım ettim, içeri girerken ayağım takılıp kadının üzerine düştüm" dediği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 09:58, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 10:00
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Nineyi darp edip 70 lira gasp etti, yakalanınca 'Ayağım takıldı üzerine düştüm' dedi

Olay, 11 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.Y. (85), evinin önünü temizlerken, bir anda karşısına çıkan şahsın saldırısına uğradı. Zanlı, yaşlı kadını bağırmaması için ağzını kapatıp, onu darp ederek kapısı açık olan evin içine soktu. Burada da kadına yönelik şiddetini sürdüren saldırgan, D.Y.'nin 70 lirasını gasp edip, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi evden dışarı çıkıp bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin yaşlı kadının sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

10 ayrı suç kaydı çıktı

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın, 'çocuğun cinsel istismarı', 'yağma' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı kaydı bulunan Taner K. (49) olduğunu belirledi. Polis şüphelinin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki adresini tespit edip baskında yakaladı.

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Yolda yürürken yaşlı kadın benden yardım istedi. Ben de insanlık namına ona yardım ettim, ancak içeri girerken ayağım takılıp kadının üzerine düştüm. Yaralandığını görünce de paniğe kapılıp kaçtım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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