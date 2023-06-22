Yargıtay'dan 'kaçak göçmen' kararı: Bilerek istihdam etmek suç

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren bir göçmen, esnaf B.K'nın yanında çalışmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, esnafın yanında çalışan göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti. Esnaf B.K. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

"Kaçak olduklarını bildiği halde istihdam etmek suçtur"

Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı uyarınca, yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giren, ikamet ya da çalışma izni olmayan, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve ülkemizde sürekli olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan uyruklu göçmeni, kaçak olduklarını bildiği halde istihdam etmek suçtur.

Bu şahsın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere gitmelerine aracı olmak suretiyle göçmenlerin yasal olmayan yollardan ülkede kalmalarına imkan sağlaması, kayıt dışı olarak çalıştırdığı göçmen yönüyle sigorta ve vergi masrafları yükümlülüğünün bulunmaması, haksız bir şekilde işlerine son vermesi halinde kaçak işçilerin sınır dışı edilme korkusuyla haklarını arayamayacak olmaları ve bu sayede tazminat ödeme gibi yükümlülüklerden kurtulması gibi avantajlar sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak menfaat elde ettiği ortadadır.

TCK'nın 79. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesindeki göçmen kaçakçılığı suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu, sanığın bu eylemi aynı zamanda çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştırma kabahatine de uymakta ise de Kabahatler Kanunu'nun 15/3. maddesi uyarınca yalnızca TCK'nın 79/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi, bozma nedenidir."

3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesinde şöyle açıklanıyor: "Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi yarar elde etmek maksadıyla şu seçimlik hareketlerden herhangi birinin icra edilmesiyle işlenmiş olur. Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması (TCK m.79/1-a), Ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanmasının cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır."