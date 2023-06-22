Gram altın 1.460 liraya geriledi

Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın 1.460 liraya geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını 9.700 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 10:56, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 10:58
Yazdır
Gram altın 1.460 liraya geriledi

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.465 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün günü 1.933 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.928 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dediğini aktardı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber