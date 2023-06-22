İYİ Parti, hafta sonu yapılacak kurultaya hazırlanıyor

Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
Faiz kararı öncesi dolarda düşüş
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
Gözler MB'de: Ekonomistler 1.075 baz puan artış bekliyor
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Sinop Üniversitesi'nde 'kişiye özel öğretim üyesi ilanı' iddiası
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: HDP'nin hesaplarına bloke konacak mı?
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
Belediye Başkanı görevinden feragat etmişti, yeni başkan seçildi
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
TÜİK paylaştı: 2022'de lisans mezunlarının yüzde 72'si istihdam edildi
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
20 bin TL'ye yerli çoban bulunamadı, sürüler İranlı çobanlara emanet
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasında süre uzadı, kapsam genişledi
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararında
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Erdoğan talimat verdi: Yeni dönemin gündemi gençler
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti, hafta sonu yapılacak kurultaya hazırlanıyor

İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kurultay çalışmalarına yoğunlaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 11:30, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 11:31
Yazdır
İYİ Parti, hafta sonu yapılacak kurultaya hazırlanıyor

Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe ve il kongrelerini ocak ayı sonunda tamamlayan İYİ Parti, büyük kurultayı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dolayısıyla ertelemişti.

Seçimin ardından sonuçları değerlendiren partinin, 24 Haziran'da yapma kararı aldığı 3. Olağan Büyük Kurultay'da Genel Başkan ile 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.

ATO Congresium'da yapılacak kurultayda, 1350 delege oy kullanacak.

- GİK ve MDK'de köklü değişiklikler

Parti kulislerinde partinin yerel seçimlere daha dinamik bir kadroyla hazırlanmayı hedeflediği, bu çerçevede GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı ve seçime tek aday olarak girmesi beklenen Akşener'in kurultay sonrası belirlenecek Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vereceği konuşuluyor.

Kurultayda, partinin kuruluş amaç ve ilkeleri ile ittifakla ilgili açık mesajlar vermesi beklenen Akşener, kurultayın ardından yoğun bir şekilde yerel seçim odaklı il gezilerine başlayacak.

- Ortak Akıl Platformu aday çıkarmayacak

Seçimlerin ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak'ın sözcülüğünde "partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle Ortak Akıl Platformu kurulmuş, bunun üzerine partinin 81 il başkanı Akşener'e destek deklarasyonu yayımlayarak kurultayda Akşener'i aday gösterme kararı almıştı.

Ortak Akıl Platformu Sözcüsü Baykal, kurultayda aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, partiden istifaların arttığını belirterek, "Buna katalizör olmamak için kurultayda aday çıkarmayacağız." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber