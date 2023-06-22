TFF'den yabancı oyuncu kuralında değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/2024 sezonunda uygulanacak olan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili detayları resmen açıkladı. Öte yandan yabanı oyuncular için ödenecek fon bedelleri de belli oldu.
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 11:44, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 11:45
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023/2024 sezonunda uygulanacak olan hususları açıkladı.
Buna göre, takımlar 14 yabancı oyuncu transfer edebilecek 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilecek.
Örneğin Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, yerli oyuncu statüsünden yararlanabilecek.