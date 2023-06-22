Pençe Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristler tarafından yapılan taciz sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.