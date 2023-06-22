Pençe Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, şehit oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 11:58, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 12:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristler tarafından yapılan taciz sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.