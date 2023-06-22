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Gece kulübüne almayan işletmeciyi aracıyla takip edip öldürmüş

Bursa'da caddede yürürken otomobilden silahla ateş edilerek öldürülen gece kulübü işletmecisinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 12:22, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 12:23
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Gece kulübüne almayan işletmeciyi aracıyla takip edip öldürmüş

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran gecesi kaldırımda yürürken, yoldan geçen otomobilden uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Arif Akcan'ın (56) katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün C.S, tabancayla ateş edenin ise İ.K. olduğunu belirledi.

Cinayetten bir gün sonra Bursa-Ankara kara yolu kenarında yürürken gözaltına alınan C.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tabancayla 6 el ateş edip Akcan'ı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam eden ekipler, İ.K'yi dün akşam İnegöl ilçesinde yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan İ.K'nin, eğlenmek için İnegöl'de Akcan'ın sahibi olduğu gece kulübüne gittiğini, aşırı alkollü olduğu için içeri alınmamasına sinirlenerek işletmeciyi Bursa'ya kadar takip edip tabancayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İ.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda yürüyen Akcan'ın yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldığı görülüyor.

Arif Akcan (56), Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde 19 Haziran'da saat 03.00 sularında yürürken, yoldan geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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