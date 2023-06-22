Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 14:34, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 14:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.