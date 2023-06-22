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Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 14:34, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 14:34
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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