Yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları' açıklaması
Faiz Kararından Sonra Kredi Oranları!
Faiz Kararından Sonra Kredi Oranları!
Sponsorlu İçerik
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
YÖKAK Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Valiliği: O hukuk müşaviri görevden uzaklaştırıldı
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Kurban kimlik bilgilerine üç tıkla ulaşılabiliyor
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklama
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe katılmadı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Bakanlık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili tutarlar gerçek değil
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
Polis memurları da adil bir zam artışı bekliyor
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
'Rasyonel zemin' mesajı karşılık buldu, 3'lü kur dönemi sona erdi
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Bakan Şimşek'in ekibi maliye kökenli isimlerden oluştu
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Gözler torba yasada: Emekliye iyileştirme, memura zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruz
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulunda 4 ihtisas komisyonunun bazı üyeleri belirlendi
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Mahalle bekçisi, biri meslektaşı 2 kuzenini öldürdü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Havalimanı otoparkı 'sıfır araç' dolu: Hepsi plakasız, ambalajları üzerinde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bazı ilçelerde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 17:55, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 17:56
Yazdır
Yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, son aylardaki yoğun yağışların Sivas genelinde su seviyelerini olumlu yönde etkilediğini ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 85'in üzerine çıkarttığını bildirdi.

Yoğun yağışlar nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı bölgelerde çeşitli zararların meydana geldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara sebebiyet vererek çiftçilerimizi zarara uğrattı. Devletimiz, çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında. Valiliğimiz himayesinde ilgili birimler ve ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından raporlarımızı ilgili makamlara arz edeceğiz. Çiftçilerimize bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına TARSİM sigortalarını yaptırmalarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Devletimiz her zaman darda kalan vatandaşlarımızın yanındadır. İnşallah en kısa sürede ortaya çıkan zararlar telafi edilecek. Tüm çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber