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Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı

Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başlatıldı.

Haber Giriş : 22 Haziran 2023 17:56, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 17:57
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Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı

Fraport TAV Antalya Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu ve Flyadeal Havayolu şirketlerinin haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuşlara başladığı bildirildi.

Orta Doğu bölgesinde yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirten açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Antalya'ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas Havayolu yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal Havayolu şirketi de yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir. Hedeflediğimiz diğer kaynak pazarlarda olduğu gibi bu rotada da tarifeli uçuşların sadece yaz sezonunda değil, kış sezonunda da aralıksız devam edebilmesi adına çabalarımızı sürdürmekteyiz."

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