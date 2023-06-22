Kaza yapan THY pilotu hayatını kaybetti

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan Saygın Doğan idaresindeki 34 NS 5850 plakalı otomobilin ön camına, Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken taş isabet etti.

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