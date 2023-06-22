Uludağ'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları 22 gündür sürüyor

Yıldırım ilçesinde kayalık ve ormanlık alanda kaybolan, çevresinde "Otçu Kadir" olarak bilinen Kadri Fidan (74) için çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz herhangi bulguya rastlayamadı.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama kurtarma birlikleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 personel katılıyor. Arazi tarama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Öte yandan ekiplerin arama yaptığı noktalardan birindeki mağarada birtakım eşyalar bulunduğu, bunların kayıp kişiye ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Kaplıkaya mevkisinden 1 Haziran'da 3 arkadaşıyla Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başlayan Kadri Fidan, bir süre sonra yanındakilerden ayrılmıştı. Fidan'ın geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.