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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,65 değer kazanarak günü 5.428,26 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 19:00, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 19:22
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 241,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 5,48 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,47 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. TCMB duyurusunda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası ise (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin, ekonominin beklenenden iyi performans sergilediğini ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirterek, "Bunun zor olduğunu biliyoruz. Birçok insanın mortgage ve kredilerle ilgili anlaşılabilir endişeleri olduğunu biliyoruz. Ancak, şu an faiz oranlarını yükseltmezsek, sonrasında durum çok daha kötü olabilir. Enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefimize bağlıyız ve bunu başarmak için gerekli adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarının yanı sıra BoE'nin de politika faizini 50 baz puan artırması ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da enflasyonun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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