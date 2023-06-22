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MEB personelinin isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru

Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2023 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Yayımlamdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 19:27, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 19:48
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MEB personelinin isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru

Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2023 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Yayımlamdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33'üncü maddesinde; "(1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur." hükmü yer almaktadır.

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