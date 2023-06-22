Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü! Gündem: Tahıl koridoru

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği ve tahıl sevkiyatına ilişkin son durumu görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Bakan Güler; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

TAHIL ANLAŞMASI UZAYACAK MI?

Görüşmede ayrıca, 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.