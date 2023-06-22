Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz

Hain terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yurt içinde devam eden oeprasyonlar kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK ve türevlerine tek tek darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beytüşşebap kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.