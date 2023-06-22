Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk mesajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün saat 14.00'da toplandı. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda 6.5 baz puan artışa giderek politika faizini 8.5 baz puandan 15 baz puana yükseltti. Para politikasında kademeli geçiş mesajının verildiği Merkez Bankası'nın kararına iş dünyasından ilk yorum geldi.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: "ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAN KREDİ SÜREÇLERİNİN RUTİNİNE DÖNMESİ"

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göreİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Faiz kararı para politikası refleksimizi güçlendirirken, bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesi" ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını, makul ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte faiz, kur, enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemlidir, feragat edemeyiz" dedi.

Bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli" diye konuştu.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eşgüdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

ASKON: "FAİZ ARTIŞI PATİNAJ YAPTIRIR, UMARIZ GEÇİCİ OLUR''

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)'nın almış olduğu kararları değerlendirdi.

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

"Seçimlerden sonra yeni ekonomi kabinesi ile birlikte faiz artış sinyalleri günler öncesinden verilerek, gerek vatandaş nezdinde ve gerekse piyasalar bu artışa hazır hale getirilmişti. Bu yönde beklenti oluşmuş, faizlerin ne kadar artacağına yönelik tahminler yapılır olmuştu. 6.5 baz puan artış ile yüzde 15'e çıkartılmasına yönelik alınan bu karar ile beklentinin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu kararı ASKON olarak enflasyonu baskılama ve yabancı sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik hamlelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Faiz artışları kısa vadeli geçici çözümlere yönelik hamledir. Faiz artışı geçmişte olduğu gibi ülke ekonomimize katma değer açısından bir artı getirmeyecektir.

Nitekim gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını çift hanelerde görmemekteyiz. Ülkemizde bu oran zaten yüksek seviyede idi. Emekçiden alan bu sistem üretimde durgunluğa, özellikle özel sektörde yatırımın ve istihdam artışının yavaşlamasına vesile olabilecektir. Ve yine hazineye ve bankalara da yükü olacaktır. Enflasyonun yüksek seyirlerde olduğu bu atmosferde bu politikanın geçici olmasını umuyor, ülke ekonomimize patinaj yaptıracak bu politikaların yerine kalıcı, sürdürülebilir, nitelikli, katma değerli projelere odaklanarak alın terinin öncelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ha keza bu bağlamda faiz artırmadan da yapılacak reformlar ile güven ekonomisinin tesisi, öngörülebilirlik ve alın terinin finansa erişiminin sağlandığı bir ortamında gerçekleştirilebileceği kanaati içerisindeyiz."

MÜSİAD: FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASINDA OLDUKÇA KRİTİK BİR ROL OYNAYACAĞINA İNANIYORUZ. MÜSİAD'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin orta ve uzun vadeli mali yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün almış olduğu faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeği de unutulmamalıdır. Enflasyonla mücadelede topyekün bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır.

İlaveten; politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurmuş oldukları doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur. MÜSİAD olarak; ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inanıyoruz."