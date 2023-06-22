TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz artışını değerlendirdi

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK), 27 aylık aranın ardından ilk defa politika faizinde artışa gitti. Kurul, faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15'e yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada kademeli olarak faiz artışlarının devam edeceği mesajı verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kararı değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, TCMB'nin, para politikasını günün şartlarına göre revize ettiğini belirtti.

"YATIRIM ORTAMI DESTEKLENMELİ"

Rifat Hisarcıklıoğlu "Bugün açıklanan faiz kararının, reel sektörün ihtiyaçlarını da gözeten, fiyat istikrarına odaklı bütüncül para ve maliye politikaları ile desteklenmesi, sürdürülebilir yatırım ve üretim ortamı için kritik önemde. Bunlara ilave olarak yatırım ortamının yapısal politikalarla desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının çeşitlendirilmesi ve tahmin edilebilirliğin artırılması, yeni dönemde ekonomi yönetiminden temel beklentilerimiz. Bu konularda ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.