MSB paylaştı: Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor
MSB'den yapılan paylaşımda 'Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.' ifadeleri yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 20:35, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 20:35
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!