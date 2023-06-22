'İhraç' kararına başkaldıran Tanju Özcan'dan değişim ve adalet yürüyüşü!

Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken eleştirilerde bulunan Tanju Özcan, CHP'den bir yıl önce ihraç edilmiş, 10 gün önce de cezası biterek partisine dönmüştü. Özcan'ın CHP'ye geri dönüş mutluluğu kısa sürdü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından, Özcan'ın CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Seçim yenilgisinin ardından, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fitilini ateşlediği 'değişim' çağrısına destek veren Özcan, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine de tepki göstermişti.

DEĞİŞİM VE ADALET İÇİN YÜRÜYECEK

Kararın ardından, sosyal medya hesabından "Başkaldırıyorum" açıklaması yapan Özcan'ın değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceği iddia edildi.

81 il başkanının ortak bildirisini de ağır sözlerle eleştiren Özcan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.

'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; "Suç birazda bizim" anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. "KRAL ÇIPLAK" Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."