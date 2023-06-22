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Bakanlık harekete geçti: Kurban keserken önlem almayanlara para cezası

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hareket geçti. Bakanlık ilgili yönetmelik uyarınca gerekli tedbirleri aldı ve buna göre önlemleri almayanlara idari para cezası uygulayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 21:05, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 21:03
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Bakanlık harekete geçti: Kurban keserken önlem almayanlara para cezası

Kurban Bayramına az bir süre kala çevre kirliliği ve kesimlerde oluşabilecek herhangi bi durum için bakanlık tedbirlerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı için alınan tedbirler çerçevesinde, bakanlık denetim ekipleri Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak.

CADDE VE SOKAKLARDA KESİM YAPANLARA YASAL YAPTIRIM

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacağı bilgisi aktarıldı.

'ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KONULACAK'

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

KESİM YERİNDE KURALLARA UYMAYANA CEZA GELİYOR

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 lir idari para cezası uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

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