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Köyden bakan yardımcılığına... Başarılarla dolu bir hikaye

2000 yılında üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Konyalı Oruç Baba İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. İnan, o tarihteki başarısıyla bütün manşetleri süslemişti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 21:32, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 21:33
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Köyden bakan yardımcılığına... Başarılarla dolu bir hikaye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle bakanların yardımcıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

BAŞARISI MANŞETLERİ SÜSLEDİ

İnan'ın, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olduğu ortaya çıktı. Oruç Baba İnan'ın başarısı o tarihteki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu, 'Haberi harman yaparken aldı' , 'Köylü Şampiyon' , 'ÖSS şampiyonu tarladan çıktı' başlıklarıyla duyuruldu.

HAYALDİ, GERÇEK OLDU

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünden çıkarak buralara gelen bakan yardımcısı, sınav sonrası verdiği röportajda "Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Kazanmayı çok hayal ediyordum ancak bu dereceleri alacağımı beklemiyordum" ifadelerini kullandı. Babası Yılmaz İnan da "En büyük hayalim, oğlumun okuyup iyi yerlerde görev yapması" dedi. Baba oğlun bu hayalleri gerçek oldu.

İŞ HAYATI DA BAŞARILARLA DOLU

Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini dereceyle tamamladı. Ardından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker'de Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde etti. Kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş'de CEO Yardımcısıydı.

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