İstanbul emniyetinden 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar tek tek durduruldu.

Polis ekipleri tarafından araçlar aranırken, içerisinde bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Beyoğlu'nda yapılan denetimler sırasında pasaportu yanında olmayan Azerbaycan uyruklu bir kadın sürücüye 1.647 lira ceza kesildi.