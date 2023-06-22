Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yollarda hareketlilik başladı. 28 Haziran'da başlayan 4 günlük bayram tatili hafta sonunun birleştirilmesiyle birlikte 9 güne çıktı. Tatilin uzamasıyla birlikte bayram planları yapılmaya başlandı.

BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Her bayram da olduğu gibi bu tatilde de büyük şehirlerden Anadolu'ya hareketlilik bekleniyor. Şehir dışı planları öncelik kazanırken, yetkililer yollarda meydana gelen yoğunluk için uyarıda bulundu. Karayollarındaki bu yoğunluk maalesef kazayı da beraberinde getiriyor.

UZMANLAR YOLA ÇIKACAKLARI UYARDI

Bayram telaşı, dikkatsizlik, trafik yoğunluğu kazaların yaşanmasını kazalar da bayramların adeta kabusa çevrilmesine neden oluyor. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için trafik kurallarını uymak ve dikkati elden bırakmamak önem taşıyor. Uzmanlar hem yol hem de hava durumu şartlarının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

KAZA KARA NOKTALARI HARİTASI

Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu "kaza kara noktaları" Belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.