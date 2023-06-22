Yılmaz ve Şimşek BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2023 22:06, Son Güncelleme : 22 Haziran 2023 21:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti sürüyor. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek'in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.